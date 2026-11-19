Zum Handelsende fiel der SMI im SIX-Handel um 1,10 Prozent auf 14 721,84 Punkte zurück. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,719 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,023 Prozent fester bei 14 889,47 Punkten in den Handel, nach 14 886,12 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 14 902,11 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 14 721,84 Einheiten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Minus von 2,93 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, lag der SMI-Kurs bei 14 368,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.08.2026, lag der SMI noch bei 14 386,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 19.11.2025, notierte der SMI bei 12 530,62 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,13 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 15 272,42 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Alcon (+ 1,60 Prozent auf 63,32 CHF), Richemont (+ 0,97 Prozent auf 177,15 CHF), Logitech (+ 0,94 Prozent auf 85,48 CHF), Amrize (+ 0,42 Prozent auf 33,84 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,35 Prozent auf 68,22 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Novartis (-3,22 Prozent auf 127,24 CHF), Nestlé (-1,84 Prozent auf 84,45 CHF), Sika (-1,82 Prozent auf 186,00 CHF), Galderma (-1,52 Prozent auf 184,70 CHF) und Swiss Re (-1,43 Prozent auf 147,90 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3 873 732 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 349,157 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,23 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at