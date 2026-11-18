Zum Handelsende fiel der SMI im SIX-Handel um 0,60 Prozent auf 14 886,12 Punkte zurück. Insgesamt kommt der SMI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,744 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,085 Prozent leichter bei 14 963,24 Punkten in den Handel, nach 14 976,04 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 15 008,61 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 14 883,43 Einheiten.

SMI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Minus von 1,85 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, verzeichnete der SMI einen Wert von 14 391,31 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, lag der SMI noch bei 14 320,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, notierte der SMI bei 12 481,95 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,37 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der SMI bislang 15 272,42 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Punkten.

Tops und Flops im SMI aktuell

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Logitech (+ 2,94 Prozent auf 84,68 CHF), Richemont (+ 1,45 Prozent auf 175,45 CHF), Alcon (+ 0,84 Prozent auf 62,32 CHF), Lonza (+ 0,54 Prozent auf 666,60 CHF) und Holcim (+ 0,40 Prozent auf 74,78 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Sandoz (-1,81 Prozent auf 81,50 CHF), Zurich Insurance (-1,47 Prozent auf 642,40 CHF), Novartis (-1,35 Prozent auf 131,48 CHF), UBS (-1,28 Prozent auf 38,56 CHF) und Swiss Life (-1,21 Prozent auf 960,20 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3 844 996 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SMI hat die Roche-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 352,660 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Blick

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,19 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at