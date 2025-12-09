Verluste in Zürich: SMI verliert zum Start

Der SMI fällt im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,07 Prozent auf 12 972,97 Punkte zurück. Damit sind die enthaltenen Werte 1,479 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SMI 0,121 Prozent leichter bei 12 965,73 Punkten in den Handel, nach 12 981,42 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Dienstag bei 12 965,62 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 12 977,80 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, lag der SMI bei 12 298,35 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 281,09 Punkten. Der SMI wurde vor einem Jahr, am 09.12.2024, mit 11 761,72 Punkten bewertet.

Seit Anfang des Jahres 2025 schlägt ein Plus von 11,60 Prozent zu Buche. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 199,05 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Logitech (+ 1,06 Prozent auf 96,92 CHF), Zurich Insurance (+ 0,90 Prozent auf 581,20 CHF), Partners Group (+ 0,73 Prozent auf 960,00 CHF), Swiss Life (+ 0,39 Prozent auf 879,80 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,30 Prozent auf 59,46 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Swiss Re (-1,69 Prozent auf 128,30 CHF), Sonova (-1,12 Prozent auf 198,05 CHF), Alcon (-0,93 Prozent auf 63,64 CHF), Richemont (-0,81 Prozent auf 170,55 CHF) und Holcim (-0,73 Prozent auf 75,78 CHF).

Die meistgehandelten SMI-Aktien

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die Swiss Re-Aktie aufweisen. 176 649 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 263,827 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Mitglieder

2025 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,87 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Unter den Aktien im Index präsentiert die Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

