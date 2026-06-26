Verluste in Zürich: SMI zeigt sich am Freitagnachmittag leichter

Am fünften Tag der Woche ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Um 15:41 Uhr notiert der SMI im SIX-Handel 0,95 Prozent tiefer bei 14 096,74 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 1,659 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,242 Prozent auf 14 197,51 Punkte an der Kurstafel, nach 14 231,96 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Freitag bei 14 211,74 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14 038,46 Punkten erreichte.

SMI seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 2,47 Prozent aufwärts. Der SMI notierte noch vor einem Monat, am 26.05.2026, bei 13 525,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, erreichte der SMI einen Wert von 12 641,96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, lag der SMI bei 11 880,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 6,41 Prozent zu Buche. 14 267,65 Punkte markierten den Höchststand des SMI im laufenden Jahr. 12 053,51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Swiss Re (+ 0,59 Prozent auf 127,50 CHF), Richemont (+ 0,35 Prozent auf 187,00 CHF), Swiss Life (+ 0,25 Prozent auf 884,80 CHF), Swisscom (+ 0,23 Prozent auf 640,50 CHF) und Geberit (+ 0,15 Prozent auf 542,20 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil UBS (-2,82 Prozent auf 39,65 CHF), Logitech (-2,56 Prozent auf 79,82 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,49 Prozent auf 84,56 CHF), Amrize (-2,23 Prozent auf 44,24 CHF) und Holcim (-1,34 Prozent auf 74,82 CHF) unter Druck.

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 369 287 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 287,021 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Im SMI hat die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at