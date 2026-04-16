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Kursverlauf 16.04.2026 09:29:00

Verluste in Zürich: SMI zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Verluste in Zürich: SMI zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Der SMI gibt seine Gewinne vom Vortag am Donnerstagmorgen wieder ab.

Am Donnerstag fällt der SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0,01 Prozent auf 13 217,80 Punkte zurück. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,560 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,058 Prozent auf 13 211,89 Punkte an der Kurstafel, nach 13 219,58 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 13 217,93 Punkte, das Tagestief hingegen 13 197,80 Zähler.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn legte der SMI bereits um 0,964 Prozent zu. Der SMI wurde vor einem Monat, am 16.03.2026, mit 12 882,20 Punkten bewertet. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 16.01.2026, bei 13 413,59 Punkten. Vor einem Jahr, am 16.04.2025, wurde der SMI mit 11 598,62 Punkten gehandelt.

Seit Jahresbeginn 2026 verlor der Index bereits um 0,223 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 12 053,51 Zählern.

SMI-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind aktuell Logitech (+ 0,79 Prozent auf 76,76 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,44 Prozent auf 72,72 CHF), UBS (+ 0,30 Prozent auf 33,95 CHF), Partners Group (+ 0,18 Prozent auf 915,60 CHF) und Richemont (+ 0,16 Prozent auf 153,60 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Amrize (-0,65 Prozent auf 45,75 CHF), Zurich Insurance (-0,50 Prozent auf 555,80 CHF), Nestlé (-0,34 Prozent auf 78,20 CHF), Alcon (-0,32 Prozent auf 63,10 CHF) und Roche (-0,19 Prozent auf 316,40 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SMI

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 124 638 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 274,437 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,38 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,81 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Alcon AG 67,58 -1,37% Alcon AG
Amrize 48,42 -2,69% Amrize
Logitech S.A. 84,06 1,67% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 85,15 0,38% Nestlé SA (Nestle)
Partners Group AG 989,80 0,02% Partners Group AG
Richemont 165,35 -0,51% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 339,00 -1,17% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Re AG 141,85 0,50% Swiss Re AG
UBS 36,37 -0,66% UBS
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