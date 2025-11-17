ABB Aktie
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
|SMI-Kursverlauf
|
17.11.2025 17:58:40
Verluste in Zürich: SMI zum Ende des Montagshandels leichter
Zum Handelsschluss notierte der SMI im SIX-Handel 0,29 Prozent schwächer bei 12 597,82 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 1,471 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,011 Prozent leichter bei 12 632,90 Punkten in den Montagshandel, nach 12 634,30 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 12 655,48 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 12 559,37 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der SMI seit Jahresbeginn
Der SMI stand vor einem Monat, am 17.10.2025, bei 12 644,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, bei 12 074,33 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, bei 11 627,04 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 8,38 Prozent nach oben. Bei 13 199,05 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Punkten verzeichnet.
Heutige Tops und Flops im SMI
Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Novartis (+ 1,30 Prozent auf 105,78 CHF), Roche (+ 0,38 Prozent auf 287,20 CHF), Swisscom (+ 0,26) Prozent auf 583,50 CHF), UBS (+ 0,00 Prozent auf 30,88 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0,04 Prozent auf 56,40 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Logitech (-4,09 Prozent auf 90,62 CHF), Swiss Re (-2,75 Prozent auf 141,55 CHF), Givaudan (-2,21 Prozent auf 3 322,00 CHF), Sika (-2,13 Prozent auf 151,95 CHF) und Partners Group (-2,08 Prozent auf 932,40 CHF).
Die meistgehandelten SMI-Aktien
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 995 411 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 247,127 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SMI-Titel im Fokus
Unter den SMI-Aktien präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 11,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,07 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
