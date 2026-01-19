Verluste in Zürich: SMI zum Handelsende schwächer

Zum Handelsschluss tendierte der SMI im SIX-Handel 1,02 Prozent leichter bei 13 277,04 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,557 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,857 Prozent auf 13 298,57 Punkte an der Kurstafel, nach 13 413,59 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 13 242,78 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 356,35 Punkten.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 19.12.2025, wurde der SMI auf 13 171,85 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, einen Wert von 12 644,49 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 11 990,27 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 0,224 Prozent nach oben. Der SMI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 13 528,67 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 137,81 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Swisscom (+ 1,18 Prozent auf 602,00 CHF), Novartis (-0,03 Prozent auf 115,56 CHF), Holcim (-0,21) Prozent auf 77,84 CHF), Geberit (-0,42 Prozent auf 611,20 CHF) und Swiss Life (-0,48 Prozent auf 867,20 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Alcon (-4,35 Prozent auf 61,18 CHF), Kühne + Nagel International (-3,17 Prozent auf 178,60 CHF), Sonova (-2,43 Prozent auf 212,60 CHF), Lonza (-2,36 Prozent auf 546,00 CHF) und Richemont (-2,32 Prozent auf 157,60 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 3 124 465 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 298,973 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

SMI-Fundamentaldaten

Die Swiss Re-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,43 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at