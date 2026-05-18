Amrize Aktie
WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226
|Index-Bewegung
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18.05.2026 09:29:13
Verluste in Zürich: SMI zum Handelsstart in Rot
Um 09:12 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,81 Prozent schwächer bei 13 112,76 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,567 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,903 Prozent auf 13 100,74 Punkte an der Kurstafel, nach 13 220,17 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 137,92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 100,74 Punkten.
So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wies der SMI einen Wert von 13 426,72 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, lag der SMI noch bei 13 807,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 335,09 Punkten.
Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,02 Prozent ein. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Zählern.
Tops und Flops im SMI
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 0,21 Prozent auf 121,70 CHF), Logitech (+ 0,02 Prozent auf 81,54 CHF), Roche (-0,28 Prozent auf 321,90 CHF), Swisscom (-0,37 Prozent auf 673,50 CHF) und Swiss Life (-0,40 Prozent auf 844,80 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Holcim (-4,01 Prozent auf 69,50 CHF), Richemont (-1,99 Prozent auf 152,50 CHF), Geberit (-1,89 Prozent auf 493,10 CHF), Amrize (-1,77 Prozent auf 38,22 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,39 Prozent auf 80,90 CHF).
SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen
Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 105 125 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 280,929 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus
In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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