Amrize Aktie

Amrize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A414LY / ISIN: CH1430134226

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Bewegung 18.05.2026 09:29:13

Verluste in Zürich: SMI zum Handelsstart in Rot

Verluste in Zürich: SMI zum Handelsstart in Rot

Das macht das Börsenbarometer in Zürich heute.

Um 09:12 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,81 Prozent schwächer bei 13 112,76 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,567 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,903 Prozent auf 13 100,74 Punkte an der Kurstafel, nach 13 220,17 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 13 137,92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 13 100,74 Punkten.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wies der SMI einen Wert von 13 426,72 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.02.2026, lag der SMI noch bei 13 807,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.05.2025, lag der SMI-Kurs bei 12 335,09 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,02 Prozent ein. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14 063,53 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Tops und Flops im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Swiss Re (+ 0,21 Prozent auf 121,70 CHF), Logitech (+ 0,02 Prozent auf 81,54 CHF), Roche (-0,28 Prozent auf 321,90 CHF), Swisscom (-0,37 Prozent auf 673,50 CHF) und Swiss Life (-0,40 Prozent auf 844,80 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich hingegen Holcim (-4,01 Prozent auf 69,50 CHF), Richemont (-1,99 Prozent auf 152,50 CHF), Geberit (-1,89 Prozent auf 493,10 CHF), Amrize (-1,77 Prozent auf 38,22 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-1,39 Prozent auf 80,90 CHF).

SMI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SMI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 105 125 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SMI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 280,929 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 9,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. In puncto Dividendenrendite ist die Zurich Insurance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,88 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Alle SMI-Werte
Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Nachrichten zu Swiss Re AG

mehr Nachrichten

Analysen zu Swiss Re AG

mehr Analysen
13.05.26 Swiss Re Sell Goldman Sachs Group Inc.
08.05.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
07.05.26 Swiss Re Kaufen DZ BANK
07.05.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
07.05.26 Swiss Re Neutral JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ABB (Asea Brown Boveri) 89,10 -0,31% ABB (Asea Brown Boveri)
Amrize 41,54 -1,07% Amrize
Geberit AG (N) 537,60 -1,83% Geberit AG (N)
Holcim AG 76,68 -3,13% Holcim AG
Logitech S.A. 88,98 0,54% Logitech S.A.
Nestlé SA (Nestle) 84,62 -0,34% Nestlé SA (Nestle)
Richemont 166,10 -1,89% Richemont
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein 350,00 -0,57% Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
Swiss Life AG (N) 927,40 0,37% Swiss Life AG (N)
Swiss Re AG 133,95 1,02% Swiss Re AG
Swisscom AG 735,50 -0,27% Swisscom AG
Zurich Insurance AG (Zürich) 621,60 0,97% Zurich Insurance AG (Zürich)

Indizes in diesem Artikel

SMI 13 155,93 -0,49%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 20
17.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 20: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
16.05.26 KW 20: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15.05.26 KW 20: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX leichter -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Markt verbucht am Montag Verluste. Der deutsche Leitindex bewegt sich seitwärts. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenstart schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen