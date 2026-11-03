Verluste in Zürich: So bewegt sich der SMI mittags

Wenig verändert zeigt sich der SMI am zweiten Tag der Woche.

Um 12:08 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,11 Prozent leichter bei 14 786,16 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,717 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0,307 Prozent tiefer bei 14 757,15 Punkten, nach 14 802,52 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag heute bei 14 731,15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14 820,34 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SMI im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 13 660,92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2026, lag der SMI bei 14 371,77 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 03.11.2025, einen Stand von 12 235,54 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,62 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14 861,53 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12 053,51 Punkten registriert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich aktuell Novartis (+ 0,59 Prozent auf 132,30 CHF), Swiss Life (+ 0,56 Prozent auf 965,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,48 Prozent auf 71,68 CHF), Zurich Insurance (+ 0,45 Prozent auf 626,40 CHF) und Holcim (+ 0,14 Prozent auf 71,20 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen Geberit (-3,19 Prozent auf 570,20 CHF), Galderma (-1,83 Prozent auf 188,00 CHF), Logitech (-1,30 Prozent auf 77,50 CHF), Alcon (-1,26 Prozent auf 59,66 CHF) und Sandoz (-1,21 Prozent auf 81,86 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 598 808 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 351,228 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SMI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 11,00 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,04 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at