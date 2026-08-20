Verluste in Zürich: So bewegt sich der SPI aktuell

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,40 Prozent leichter bei 20 142,51 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,503 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,143 Prozent höher bei 20 251,91 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 20 223,03 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 20 128,54 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20 255,98 Punkten verzeichnete.

SPI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den SPI bereits um 0,611 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 20 033,11 Punkten. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 18 950,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wurde der SPI mit 17 035,70 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 10,42 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten erreicht.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 10,98 Prozent auf 7,28 CHF), DocMorris (+ 5,40 Prozent auf 10,54 CHF), Leonteq (+ 4,56 Prozent auf 21,80 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 3,97 Prozent auf 78,50 CHF) und Basilea Pharmaceutica (+ 3,20 Prozent auf 64,50 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Highlight Event and Entertainment (-14,53 Prozent auf 5,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-9,64 Prozent auf 0,19 CHF), Montana Aerospace (-5,76 Prozent auf 24,55 CHF), LEM (-5,04 Prozent auf 499,50 CHF) und Schlatter Industries (-4,84 Prozent auf 17,70 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Im SPI weist die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1 302 235 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 312,588 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at