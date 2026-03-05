Verluste in Zürich: So performt der SMI aktuell

Um 15:41 Uhr fällt der SMI im SIX-Handel um 1,14 Prozent auf 13 356,82 Punkte zurück. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,610 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,302 Prozent auf 13 469,98 Punkte an der Kurstafel, nach 13 510,74 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13 557,69 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 13 355,74 Einheiten.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der SMI bislang Verluste von 3,22 Prozent. Vor einem Monat, am 05.02.2026, wurde der SMI mit einer Bewertung von 13 466,04 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 05.12.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12 936,30 Punkten. Der SMI wies vor einem Jahr, am 05.03.2025, einen Wert von 13 112,75 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,827 Prozent. Bei 14 063,53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SMI. Das Jahrestief steht hingegen bei 12 941,92 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SMI

Zu den Gewinner-Aktien im SMI zählen aktuell Partners Group (+ 1,25 Prozent auf 843,40 CHF), Holcim (+ 0,86 Prozent auf 68,32 CHF), Logitech (+ 0,42 Prozent auf 71,40 CHF), Swiss Life (+ 0,02 Prozent auf 841,00 CHF) und Richemont (-0,07 Prozent auf 145,45 CHF). Zu den schwächsten SMI-Aktien zählen derweil Kühne + Nagel International (-2,36 Prozent auf 176,20 CHF), Novartis (-2,35 Prozent auf 124,68 CHF), Sika (-2,31 Prozent auf 148,20 CHF), Roche (-1,92 Prozent auf 351,90 CHF) und Geberit (-1,72 Prozent auf 595,80 CHF).

Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 2 807 027 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 312,238 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Titel

In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,88 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at