Verluste in Zürich: So performt der SMI am Donnerstagmittag

Um 12:09 Uhr steht im SIX-Handel ein Minus von 1,04 Prozent auf 13 664,32 Punkte an der SMI-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,578 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,644 Prozent auf 13 719,56 Punkte an der Kurstafel, nach 13 808,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13 720,56 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13 643,74 Zählern.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht verlor der SMI bereits um 0,187 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 08.09.2026, einen Wert von 14 057,61 Punkten auf. Der SMI wies vor drei Monaten, am 08.07.2026, einen Stand von 14 174,35 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 08.10.2025, bewegte sich der SMI bei 12 648,11 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3,15 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SMI bereits bei 14 669,51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 053,51 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit Givaudan (+ 0,23 Prozent auf 3 426,00 CHF), Swiss Re (+ 0,17 Prozent auf 144,00 CHF), Nestlé (-0,08 Prozent auf 75,50 CHF), Zurich Insurance (-0,10 Prozent auf 572,40 CHF) und Logitech (-0,31 Prozent auf 84,78 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Richemont (-3,10 Prozent auf 167,25 CHF), Holcim (-1,92 Prozent auf 62,46 CHF), Sika (-1,78 Prozent auf 170,65 CHF), Roche (-1,67 Prozent auf 354,00 CHF) und Sandoz (-1,64 Prozent auf 69,58 CHF).

Welche SMI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 742 799 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI macht die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 298,357 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,46 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,70 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at