Verluste in Zürich: So performt der SMI mittags

Der SMI zeigt sich am Mittag im Minus.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0,45 Prozent leichter bei 14 358,74 Punkten. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,696 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,013 Prozent stärker bei 14 426,15 Punkten in den Montagshandel, nach 14 424,24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14 358,74 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 464,53 Zählern.

So bewegt sich der SMI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Stand von 13 388,23 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Der SMI notierte am vorherigen Handelstag, dem 02.04.2026, bei 12 981,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 04.07.2025, bei 11 972,41 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8,39 Prozent zu. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14 464,53 Punkten. Bei 12 053,51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Swiss Life (+ 1,55 Prozent auf 918,40 CHF), Lonza (+ 1,53 Prozent auf 583,00 CHF), Alcon (+ 0,84 Prozent auf 55,50 CHF), Swiss Re (+ 0,58 Prozent auf 130,45 CHF) und Zurich Insurance (+ 0,40 Prozent auf 610,00 CHF). Unter Druck stehen im SMI hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-2,47 Prozent auf 85,22 CHF), Roche (-1,44 Prozent auf 335,70 CHF), Swisscom (-0,90 Prozent auf 607,50 CHF), Kühne + Nagel International (-0,72 Prozent auf 207,50 CHF) und Geberit (-0,59 Prozent auf 540,80 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 658 193 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 294,519 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Mit 6,87 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at