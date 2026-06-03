Roche Aktie
WKN DE: A424UK / ISIN: CH1499059983
|Index-Bewegung
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03.06.2026 12:27:05
Verluste in Zürich: So steht der SLI mittags
Um 12:10 Uhr gibt der SLI im SIX-Handel um 0,97 Prozent auf 2 114,78 Punkte nach. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,399 Prozent auf 2 126,95 Punkte an der Kurstafel, nach 2 135,48 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SLI betrug 2 135,16 Punkte, das Tagestief hingegen 2 111,16 Zähler.
So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verbucht der SLI bislang ein Minus von 1,56 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bei 2 100,41 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, wurde der SLI mit 2 122,20 Punkten berechnet. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 03.06.2025, mit 1 996,49 Punkten bewertet.
Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 1,68 Prozent abwärts. Bei 2 223,32 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 915,56 Punkten erreicht.
Heutige Tops und Flops im SLI
Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen derzeit Geberit (+ 0,79 Prozent auf 507,20 CHF), SGS SA (+ 0,69 Prozent auf 87,58 CHF), Lindt (+ 0,66 Prozent auf 9 180,00 CHF), Swiss Re (+ 0,52 Prozent auf 115,05 CHF) und Schindler (+ 0,38 Prozent auf 261,80 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Partners Group (-16,74 Prozent auf 683,40 CHF), Logitech (-2,60 Prozent auf 98,52 CHF), Sika (-2,31 Prozent auf 147,90 CHF), Givaudan (-2,26 Prozent auf 2 768,00 CHF) und Lonza (-1,91 Prozent auf 486,90 CHF).
Die teuersten SLI-Konzerne
Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 883 885 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 275,506 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Werte im Blick
Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 9,09 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Swiss Re-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,01 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
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