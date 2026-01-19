Verluste in Zürich: SPI am Montagnachmittag schwächer

Der SPI zeigt sich am ersten Tag der Woche im Minus.

Um 15:39 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 1,09 Prozent auf 18 325,95 Punkte. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,406 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,907 Prozent auf 18 359,92 Punkte an der Kurstafel, nach 18 527,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 18 289,39 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 435,72 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Der SPI erreichte vor einem Monat, am 19.12.2025, den Stand von 18 088,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, notierte der SPI bei 17 361,83 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI stand am vorherigen Handelstag, dem 17.01.2025, bei 15 983,37 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 0,459 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 18 642,83 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 075,25 Zählern.

SPI-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich aktuell HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 23,40 Prozent auf 1,89 CHF), Ascom (+ 12,68 Prozent auf 4,62 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (+ 4,10 Prozent auf 0,15 CHF), PolyPeptide (+ 3,71 Prozent auf 29,35 CHF) und Medartis (+ 2,13 Prozent auf 91,00 CHF). Die Verlierer im SPI sind hingegen GAM (-14,38 Prozent auf 0,13 CHF), Kardex (-6,40 Prozent auf 278,00 CHF), Evolva (-5,85 Prozent auf 0,77 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,26 Prozent auf 1,30 CHF) und LEM (-5,14 Prozent auf 277,00 CHF).

Die teuersten Konzerne im SPI

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 493 529 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 305,399 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Im SPI verzeichnet die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Kudelski-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at