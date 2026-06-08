Verluste in Zürich: SPI beendet den Montagshandel im Minus

Schlussendlich stand im SIX-Handel ein Minus von 0,39 Prozent auf 18 852,87 Punkte an der SPI-Kurstafel. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,389 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,653 Prozent auf 18 802,88 Punkte an der Kurstafel, nach 18 926,39 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 918,16 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 18 746,49 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 08.05.2026, notierte der SPI bei 18 574,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, wurde der SPI mit einer Bewertung von 18 099,81 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 042,71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 3,35 Prozent aufwärts. 19 309,93 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Klingelnberg (+ 4,98 Prozent auf 12,65 CHF), IVF HARTMANN (+ 4,76 Prozent auf 132,00 CHF), Molecular Partners (+ 4,67 Prozent auf 3,14 CHF), SoftwareONE (+ 3,73 Prozent auf 8,76 CHF) und Groupe Minoteries SA (+ 3,33 Prozent auf 248,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Kardex (-12,00 Prozent auf 231,00 CHF), Highlight Event and Entertainment (-9,60 Prozent auf 4,52 CHF), GAM (-7,90 Prozent auf 0,07 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-6,72 Prozent auf 5,00 CHF) und Addex Therapeutics (-6,09 Prozent auf 0,04 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 3 503 439 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SPI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 287,725 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent bei der Curatis-Aktie an.

Redaktion finanzen.at