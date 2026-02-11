Verluste in Zürich: SPI fällt am Mittwochmittag zurück

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,09 Prozent schwächer bei 18 675,22 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,473 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,122 Prozent schwächer bei 18 668,62 Punkten, nach 18 691,34 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 675,22 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 18 592,32 Einheiten.

So entwickelt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0,181 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.01.2026, einen Stand von 18 502,97 Punkten. Der SPI verzeichnete vor drei Monaten, am 11.11.2025, den Wert von 17 503,42 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 11.02.2025, erreichte der SPI einen Stand von 16 852,48 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 2,37 Prozent zu Buche. 18 727,63 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 17 950,56 Punkten.

Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 4,61 Prozent auf 2,16 CHF), Orell Fuessli (+ 2,83 Prozent auf 127,00 CHF), Xlife Sciences (+ 2,83 Prozent auf 21,80 CHF), Barry Callebaut (+ 2,64 Prozent auf 1 440,00 CHF) und BioVersys (+ 2,13 Prozent auf 24,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Schindler (-8,45 Prozent auf 286,20 CHF), Evolva (-8,41 Prozent auf 0,81 CHF), Schindler (-7,76 Prozent auf 273,50 CHF), Adecco SA (-6,12 Prozent auf 22,10 CHF) und Curatis (-5,33 Prozent auf 16,00 CHF).

Blick in den SPI: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 425 117 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 316,469 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SPI-Werte auf

In diesem Jahr hat die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Mit 79,95 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at