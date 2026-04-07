Verluste in Zürich: SPI fällt am Nachmittag zurück

Am Dienstag notiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0,73 Prozent leichter bei 17 991,75 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,327 Bio. Euro wert. In den Handel ging der SPI 0,012 Prozent fester bei 18 125,93 Punkten, nach 18 123,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 17 991,75 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 233,66 Punkten verzeichnete.

SPI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, einen Stand von 18 099,81 Punkten auf. Der SPI notierte noch vor drei Monaten, am 07.01.2026, bei 18 384,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.04.2025, lag der SPI bei 14 786,43 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 1,37 Prozent abwärts. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 19 309,93 Punkte. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Orior (+ 7,95 Prozent auf 11,68 CHF), Banque Cantonale du Jura SA (+ 6,52 Prozent auf 98,00 CHF), LEM (+ 4,33 Prozent auf 301,50 CHF), Orell Fuessli (+ 4,21 Prozent auf 148,50 CHF) und Gurit (+ 4,11 Prozent auf 38,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil Montana Aerospace (-11,74 Prozent auf 21,80 CHF), GAM (-8,62 Prozent auf 0,09 CHF), Varia US Properties (-8,23 Prozent auf 15,05 CHF), BioVersys (-5,74 Prozent auf 27,90 CHF) und Private Equity (-4,84 Prozent auf 59,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 2 096 362 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 286,336 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Die Evolva-Aktie verzeichnet mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at