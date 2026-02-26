Verluste in Zürich: SPI im Minus

Am Donnerstag steht der SPI um 15:42 Uhr via SIX 0,22 Prozent im Minus bei 19 175,87 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,544 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,265 Prozent leichter bei 19 166,91 Punkten in den Handel, nach 19 217,92 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SPI bei 19 266,66 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 158,28 Punkten.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der SPI bereits um 0,638 Prozent. Vor einem Monat, am 26.01.2026, wies der SPI einen Wert von 18 188,61 Punkten auf. Der SPI lag noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, bei 17 615,97 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 26.02.2025, einen Stand von 17 220,74 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,12 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des SPI bereits bei 19 284,19 Punkten. Bei 17 950,56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SPI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,96 Prozent auf 0,12 CHF), Clariant (+ 5,97 Prozent auf 8,34 CHF), Idorsia (+ 4,67 Prozent auf 3,93 CHF), Swiss Prime Site (+ 3,96 Prozent auf 144,30 CHF) und Gurit (+ 3,92 Prozent auf 26,50 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Medmix (-16,52 Prozent auf 9,50 CHF), Zehnder A (-9,14 Prozent auf 77,50 CHF), Adval Tech (-8,99 Prozent auf 34,40 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,81 Prozent auf 5,90 CHF) und Evolva (-7,22 Prozent auf 0,90 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im SPI ist die Idorsia-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 776 324 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 333,390 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

