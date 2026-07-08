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Index im Fokus 08.07.2026 12:26:39

Verluste in Zürich: SPI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Verluste in Zürich: SPI legt am Mittag den Rückwärtsgang ein

Der SPI zeigt sich aktuell in Rot.

Am Mittwoch sinkt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 1,62 Prozent auf 19 876,62 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,496 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,775 Prozent schwächer bei 20 046,28 Punkten in den Handel, nach 20 202,92 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 19 858,03 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20 046,59 Punkten verzeichnete.

SPI-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang einen Verlust von 2,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.06.2026, betrug der SPI-Kurs 18 852,87 Punkte. Der SPI stand noch vor drei Monaten, am 08.04.2026, bei 18 318,69 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.07.2025, stand der SPI noch bei 16 637,16 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 legte der Index bereits um 8,96 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20 370,23 Punkten. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Kuros (Kuros Biosciences) (+ 7,55 Prozent auf 21,08 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 3,06 Prozent auf 6,06 CHF), Carlo Gavazzi (+ 2,65 Prozent auf 155,00 CHF), Ascom (+ 2,19 Prozent auf 6,53 CHF) und Berner Kantonalbank (BEKB) (+ 2,11 Prozent auf 387,00 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich hingegen SHL Telemedicine (-11,43 Prozent auf 0,93 CHF), BELIMO (-7,03 Prozent auf 786,50 CHF), Feintool International (-6,22 Prozent auf 9,34 CHF), Sika (-4,53 Prozent auf 163,20 CHF) und Bossard (-4,46 Prozent auf 193,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 1 092 208 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 291,905 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

Im SPI präsentiert die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Ascom 6,85 2,24% Ascom
BELIMO Holding AG 853,50 -6,57% BELIMO Holding AG
Berner Kantonalbank (BEKB) AG 418,00 2,96% Berner Kantonalbank (BEKB) AG
Bossard AG 212,00 -3,64% Bossard AG
Carlo Gavazzi Holding AG 165,00 0,61% Carlo Gavazzi Holding AG
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 6,30 0,80% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 23,90 3,91% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,38 -4,80% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 10,60 0,00% Feintool International AG (N) (FIH)
Kuros (Kuros Biosciences) 23,10 8,65% Kuros (Kuros Biosciences)
Logitech S.A. 85,60 0,52% Logitech S.A.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 372,80 -0,11% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
SHL Telemedicine 1,05 0,00% SHL Telemedicine
Sika AG 178,05 -3,89% Sika AG
UBS 44,81 -0,58% UBS

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