Verluste in Zürich: SPI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Schlussendlich fiel der SPI im SIX-Handel um 0,58 Prozent auf 18 597,51 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,345 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,247 Prozent auf 18 659,25 Punkte an der Kurstafel, nach 18 705,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 18 686,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 503,59 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,676 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 24.03.2026, einen Stand von 17 471,08 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, den Stand von 18 221,56 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.04.2025, wies der SPI einen Wert von 16 157,82 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,95 Prozent aufwärts. Bei 19 309,93 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 16 847,58 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SPI

Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit ASMALLWORLD (+ 12,50 Prozent auf 0,63 CHF), INFICON (+ 6,32 Prozent auf 138,00 CHF), Addex Therapeutics (+ 5,51 Prozent auf 0,05 CHF), Xlife Sciences (+ 4,93 Prozent auf 21,30 CHF) und PolyPeptide (+ 3,63 Prozent auf 35,70 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen MindMaze Therapeutics (-10,68 Prozent auf 0,30 CHF), Perrot Duval SA (-9,60 Prozent auf 45,20 CHF), Highlight Event and Entertainment (-8,73 Prozent auf 5,75 CHF), Vetropack A (-7,76 Prozent auf 19,60 CHF) und Ascom (-7,72 Prozent auf 5,14 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SPI

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 4 720 092 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 279,972 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

Unter den SPI-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Curatis-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at