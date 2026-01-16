UBS Aktie
WKN DE: A12DFH / ISIN: CH0244767585
|Index im Fokus
|
16.01.2026 17:58:57
Verluste in Zürich: SPI letztendlich in Rot
Am Freitag bewegte sich der SPI via SIX zum Handelsschluss 0,36 Prozent leichter bei 18 527,92 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,393 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 581,38 Zählern und damit 0,073 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 595,00 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 476,67 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 583,98 Zählern.
SPI seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,361 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 16.12.2025, einen Stand von 17 920,48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, wurde der SPI mit 17 451,81 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, wies der SPI 15 908,04 Punkte auf.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18 642,83 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 075,25 Punkten.
Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI
Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit DocMorris (+ 9,05 Prozent auf 6,57 CHF), Comet (+ 5,38 Prozent auf 270,20 CHF), Komax (+ 4,98 Prozent auf 61,10 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 4,81 Prozent auf 113,20 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,77 Prozent auf 28,04 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Perrot Duval SA (-9,64 Prozent auf 45,00 CHF), INTERROLL (-8,42 Prozent auf 2 175,00 CHF), COLTENE (-7,06 Prozent auf 54,00 CHF), Zehnder A (-6,83 Prozent auf 80,50 CHF) und Carlo Gavazzi (-6,25 Prozent auf 150,00 CHF).
SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 4 860 093 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 302,081 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Kudelski-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Zehnder AG (A)
|
16.01.26
|Verluste in Zürich: SPI letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
16.01.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|SIX-Handel SPI legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
16.01.26
|Zehnder Group increases sales in a challenging market environment. Ventilation sales exceed EUR 500 million for the first time. (EQS Group)
|
16.01.26
|Zehnder Group steigert Umsatz in anspruchsvollem Marktumfeld. Lüftungsumsatz liegt erstmals über 500 Mio. EUR. (EQS Group)
|
13.01.26
|SPI-Papier Zehnder A-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Zehnder A-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
|
06.01.26
|SPI-Titel Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Zehnder A-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
30.12.25
|SPI-Wert Zehnder A-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zehnder A von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Zehnder AG (A)
Aktien in diesem Artikel
|Carlo Gavazzi Holding AG
|174,00
|3,88%
|COLTENE AG
|57,20
|-7,74%
|Comet Holding AG
|290,00
|5,84%
|COSMO Pharmaceuticals N.V.
|120,00
|5,26%
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|6,93
|7,44%
|Evolva Holding AG
|0,85
|-5,12%
|INTERROLL AG
|2 335,00
|-7,89%
|Komax AG
|65,60
|5,64%
|Kudelski S.A. (I)
|1,25
|3,31%
|Kuros (Kuros Biosciences)
|30,10
|4,33%
|Perrot Duval SA
|45,00
|-9,64%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|383,20
|1,11%
|UBS
|40,69
|-0,02%
|Zehnder AG (A)
|87,10
|-5,33%