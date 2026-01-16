Verluste in Zürich: SPI letztendlich in Rot

Am Freitag bewegte sich der SPI via SIX zum Handelsschluss 0,36 Prozent leichter bei 18 527,92 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,393 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 581,38 Zählern und damit 0,073 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 595,00 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 476,67 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 583,98 Zählern.

SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SPI bislang einen Gewinn von 0,361 Prozent. Der SPI wies vor einem Monat, am 16.12.2025, einen Stand von 17 920,48 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 16.10.2025, wurde der SPI mit 17 451,81 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 16.01.2025, wies der SPI 15 908,04 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 1,57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der SPI bereits ein Jahreshoch bei 18 642,83 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 075,25 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen derzeit DocMorris (+ 9,05 Prozent auf 6,57 CHF), Comet (+ 5,38 Prozent auf 270,20 CHF), Komax (+ 4,98 Prozent auf 61,10 CHF), COSMO Pharmaceuticals (+ 4,81 Prozent auf 113,20 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,77 Prozent auf 28,04 CHF). Schwächer notieren im SPI hingegen Perrot Duval SA (-9,64 Prozent auf 45,00 CHF), INTERROLL (-8,42 Prozent auf 2 175,00 CHF), COLTENE (-7,06 Prozent auf 54,00 CHF), Zehnder A (-6,83 Prozent auf 80,50 CHF) und Carlo Gavazzi (-6,25 Prozent auf 150,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 4 860 093 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 302,081 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SPI.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Kudelski-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at