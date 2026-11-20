Der SPI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsschluss um 1,13 Prozent tiefer bei 20 494,43 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,636 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,127 Prozent auf 20 702,03 Punkte an der Kurstafel, nach 20 728,29 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 20 702,03 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 20 453,42 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gab der SPI bereits um 3,91 Prozent nach. Vor einem Monat, am 20.10.2026, wurde der SPI mit 20 399,08 Punkten berechnet. Der SPI wurde vor drei Monaten, am 20.08.2026, mit 20 199,27 Punkten bewertet. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 20.11.2025, den Stand von 17 253,92 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12,35 Prozent. Bei 21 440,74 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Zähler.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell SHL Telemedicine (+ 7,59 Prozent auf 1,04 CHF), Schlatter Industries (+ 5,15 Prozent auf 20,40 CHF), Adval Tech (+ 4,76 Prozent auf 44,00 CHF), GAM (+ 4,65 Prozent auf 0,05 CHF) und Orell Fuessli (+ 2,85 Prozent auf 144,50 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil WISeQey (-10,48 Prozent auf 4,87 USD), ams-OSRAM (-8,86 Prozent auf 12,55 CHF), Comet (-7,88 Prozent auf 278,20 CHF), Sensirion (-7,66 Prozent auf 73,50 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (-7,27 Prozent auf 5,10 CHF).

Welche Aktien im SPI den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via SIX 7 074 959 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 350,436 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Die Bellevue-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at