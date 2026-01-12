Verluste in Zürich: SPI nachmittags in Rot

Um 15:42 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,09 Prozent tiefer bei 18 486,01 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,387 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,226 Prozent auf 18 461,23 Punkte an der Kurstafel, nach 18 502,97 Punkten am Vortag.

Bei 18 500,11 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 444,99 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Der SPI lag vor einem Monat, am 12.12.2025, bei 17 729,15 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wurde der SPI mit 17 212,17 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, wies der SPI 15 724,20 Punkte auf.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SPI sind derzeit Curatis (+ 24,63 Prozent auf 16,95 CHF), ASMALLWORLD (+ 6,92 Prozent auf 0,70 CHF), Gurit (+ 6,92 Prozent auf 13,90 CHF), Bellevue (+ 6,67 Prozent auf 12,00 CHF) und PolyPeptide (+ 5,33 Prozent auf 29,65 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil SoftwareONE (-7,88 Prozent auf 8,13 CHF), Evolva (-6,02 Prozent auf 0,78 CHF), MindMaze Therapeutics (-5,69 Prozent auf 1,46 CHF), Private Equity (-5,51 Prozent auf 60,00 CHF) und Arbonia (-5,11 Prozent auf 4,64 CHF).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im SPI auf

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 1 539 701 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 298,469 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Die Evolva-Aktie präsentiert mit 0,36 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Im Index weist die Kudelski-Aktie mit 79,95 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at