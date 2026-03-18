Verluste in Zürich: SPI präsentiert sich leichter

Der SPI gibt sich am Mittwoch schwächer.

Um 15:39 Uhr verliert der SPI im SIX-Handel 1,44 Prozent auf 17 781,76 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,363 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,055 Prozent auf 18 051,64 Punkte an der Kurstafel, nach 18 041,64 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 770,97 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 077,05 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verlor der SPI bereits um 0,516 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.02.2026, verzeichnete der SPI einen Wert von 19 035,90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2025, erreichte der SPI einen Stand von 18 054,91 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, wies der SPI 17 287,01 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 büßte der Index bereits um 2,52 Prozent ein. Bei 19 309,93 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 17 574,72 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen derzeit Molecular Partners (+ 14,44 Prozent auf 3,61 CHF), Stadler Rail (+ 11,44 Prozent auf 20,06 CHF), Orell Fuessli (+ 6,46 Prozent auf 140,00 CHF), Zuger Kantonalbank (+ 4,31 Prozent auf 10 900,00 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (+ 3,77 Prozent auf 24,20 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Addex Therapeutics (-13,30 Prozent auf 0,04 CHF), HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (-7,18 Prozent auf 2,78 CHF), Curatis (-6,69 Prozent auf 22,30 CHF), Logitech (-5,99 Prozent auf 71,20 CHF) und Barry Callebaut (-5,29 Prozent auf 1 343,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 1 804 837 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 291,709 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Mitglieder im Fokus

Im SPI präsentiert die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 79,95 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at