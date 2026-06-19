Verluste in Zürich: SPI präsentiert sich schwächer

Kaum bewegt zeigt sich der SPI heute.

Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0,02 Prozent tiefer bei 19 458,53 Punkten. An der Börse sind die im SPI enthaltenen Werte damit 2,427 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,021 Prozent auf 19 459,02 Punkte an der Kurstafel, nach 19 463,18 Punkten am Vortag.

Bei 19 444,09 Einheiten erreichte der SPI sein Tagestief, während er hingegen mit 19 531,77 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang ein Minus von 0,317 Prozent. Vor einem Monat, am 19.05.2026, wies der SPI einen Wert von 18 867,44 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, wies der SPI einen Stand von 17 379,49 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.06.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16 449,32 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 6,67 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 19 554,73 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Die Gewinner-Aktien im SPI sind aktuell Highlight Event and Entertainment (+ 12,96 Prozent auf 6,10 CHF), GAM (+ 10,44 Prozent auf 0,07 CHF), Perrot Duval SA (+ 7,02 Prozent auf 48,80 CHF), MCH (+ 5,51 Prozent auf 5,36 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,13 Prozent auf 8,20 CHF). Die Verlierer im SPI sind derweil Banque Cantonale du Jura SA (-5,13 Prozent auf 74,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,97 Prozent auf 0,22 CHF), Idorsia (-4,70 Prozent auf 5,57 CHF), Carlo Gavazzi (-4,33 Prozent auf 143,50 CHF) und Curatis (-3,33 Prozent auf 23,20 CHF).

Die meistgehandelten SPI-Aktien

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 5 922 470 Aktien gehandelt. Im SPI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 287,012 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Unter den SPI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at