Schlatter Industries Aktie

Schlatter Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 901395 / ISIN: CH0002277314

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SPI-Entwicklung 20.04.2026 09:29:16

Verluste in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start leichter

Verluste in Zürich: SPI präsentiert sich zum Start leichter

Der SPI verliert am Morgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Montag steht der SPI um 09:12 Uhr via SIX 0,76 Prozent im Minus bei 18 731,44 Punkten. Damit kommen die im SPI enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,403 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,799 Prozent schwächer bei 18 724,08 Punkten, nach 18 874,94 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Montag bei 18 757,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 724,08 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 20.03.2026, wies der SPI einen Stand von 17 202,24 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, bewegte sich der SPI bei 18 198,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 15 705,01 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 2,68 Prozent zu. Im Jahreshoch erreichte der SPI bislang 19 309,93 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SPI

Die Top-Aktien im SPI sind aktuell Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,26 Prozent auf 4,00 CHF), MindMaze Therapeutics (+ 4,88 Prozent auf 0,33 CHF), Molecular Partners (+ 3,98 Prozent auf 3,40 CHF), Peach Property Group (+ 3,40 Prozent auf 5,17 CHF) und DocMorris (+ 2,87 Prozent auf 6,80 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Edisun Power Europe (-8,41 Prozent auf 63,20 CHF), Evolva (-7,61 Prozent auf 0,85 CHF), Adecco SA (-5,83 Prozent auf 18,75 CHF), GAM (-5,56 Prozent auf 0,09 CHF) und Schlatter Industries (-4,71 Prozent auf 18,20 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SPI derzeit am höchsten. 494 833 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 287,225 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

SPI-Fundamentaldaten im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Evolva-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11,77 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Adecco SA 20,22 -6,91% Adecco SA
Bystronic (ex Conzzeta) 234,00 0,86% Bystronic (ex Conzzeta)
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 4,22 4,98% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 23,00 -1,71% Curatis AG
DocMorris AG (ex Zur Rose) 7,38 3,00% DocMorris AG (ex Zur Rose)
Edisun Power Europe AG 63,20 -8,41% Edisun Power Europe AG
Evolva Holding AG 0,93 -4,64% Evolva Holding AG
GAM AG 0,09 -1,11% GAM AG
MindMaze Therapeutics 0,34 -1,18% MindMaze Therapeutics
Molecular Partners AG 3,70 3,35% Molecular Partners AG
Nestlé SA (Nestle) 83,14 -3,30% Nestlé SA (Nestle)
Peach Property Group AG 5,40 0,00% Peach Property Group AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 358,00 -0,33% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 18,20 -4,71% Schlatter Industries AG

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SPI 18 683,45 -1,01%

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