Adval Tech Aktie
WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926
|SPI-Performance im Blick
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21.04.2026 17:59:00
Verluste in Zürich: SPI schwächelt zum Handelsende
Der SPI notierte im SIX-Handel letztendlich um 0,91 Prozent schwächer bei 18 595,09 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,410 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,215 Prozent schwächer bei 18 725,00 Punkten in den Handel, nach 18 765,28 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 18 556,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 786,58 Punkten lag.
So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der SPI 17 202,24 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, wies der SPI 18 205,85 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der SPI auf 15 705,01 Punkte taxiert.
Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,93 Prozent aufwärts. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
SPI-Top-Flop-Liste
Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit MindMaze Therapeutics (+ 22,58 Prozent auf 0,40 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,29 Prozent auf 0,05 CHF), Evolva (+ 6,56) Prozent auf 0,91 CHF), BioVersys (+ 6,41 Prozent auf 29,90 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,00 Prozent auf 4,20 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Adval Tech (-6,15 Prozent auf 33,60 CHF), StarragTornos (-4,48 Prozent auf 34,10 CHF), Xlife Sciences (-4,44 Prozent auf 21,50 CHF), Flughafen Zürich (-3,84 Prozent auf 235,20 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-3,76 Prozent auf 23,02 CHF).
SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 361 493 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 288,133 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder
Im SPI präsentiert die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Adval Tech AG
Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,05
|2,13%
|Adval Tech AG
|36,80
|-1,08%
|BioVersys
|28,90
|0,00%
|Bystronic (ex Conzzeta)
|214,00
|1,90%
|Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
|4,06
|-1,93%
|Curatis AG
|23,20
|-5,31%
|Evolva Holding AG
|1,03
|-2,83%
|Flughafen Zürich AG
|247,60
|-0,32%
|Kuros (Kuros Biosciences)
|24,12
|-0,66%
|MindMaze Therapeutics
|0,36
|0,00%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|363,20
|0,78%
|StarragTornos Holding
|34,00
|0,59%
|UBS
|35,26
|0,60%
|Xlife Sciences AG
|20,10
|-0,99%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|18 620,88
|-0,45%