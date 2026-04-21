Adval Tech Aktie

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WKN: 914585 / ISIN: CH0008967926

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SPI-Performance im Blick 21.04.2026 17:59:00

Verluste in Zürich: SPI schwächelt zum Handelsende

Verluste in Zürich: SPI schwächelt zum Handelsende

Der SPI verlor schlussendlich an Boden.

Der SPI notierte im SIX-Handel letztendlich um 0,91 Prozent schwächer bei 18 595,09 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,410 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,215 Prozent schwächer bei 18 725,00 Punkten in den Handel, nach 18 765,28 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Dienstag sein Tagestief bei 18 556,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 786,58 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, wies der SPI 17 202,24 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 21.01.2026, wies der SPI 18 205,85 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wurde der SPI auf 15 705,01 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,93 Prozent aufwärts. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19 309,93 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen derzeit MindMaze Therapeutics (+ 22,58 Prozent auf 0,40 CHF), Addex Therapeutics (+ 8,29 Prozent auf 0,05 CHF), Evolva (+ 6,56) Prozent auf 0,91 CHF), BioVersys (+ 6,41 Prozent auf 29,90 CHF) und Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,00 Prozent auf 4,20 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen Adval Tech (-6,15 Prozent auf 33,60 CHF), StarragTornos (-4,48 Prozent auf 34,10 CHF), Xlife Sciences (-4,44 Prozent auf 21,50 CHF), Flughafen Zürich (-3,84 Prozent auf 235,20 CHF) und Kuros (Kuros Biosciences) (-3,76 Prozent auf 23,02 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im SPI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 4 361 493 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 288,133 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder

Im SPI präsentiert die Evolva-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Curatis lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 11,77 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

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Addex Therapeutics Ltd. 0,05 2,13% Addex Therapeutics Ltd.
Adval Tech AG 36,80 -1,08% Adval Tech AG
BioVersys 28,90 0,00% BioVersys
Bystronic (ex Conzzeta) 214,00 1,90% Bystronic (ex Conzzeta)
Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) 4,06 -1,93% Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF)
Curatis AG 23,20 -5,31% Curatis AG
Evolva Holding AG 1,03 -2,83% Evolva Holding AG
Flughafen Zürich AG 247,60 -0,32% Flughafen Zürich AG
Kuros (Kuros Biosciences) 24,12 -0,66% Kuros (Kuros Biosciences)
MindMaze Therapeutics 0,36 0,00% MindMaze Therapeutics
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 363,20 0,78% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
StarragTornos Holding 34,00 0,59% StarragTornos Holding
UBS 35,26 0,60% UBS
Xlife Sciences AG 20,10 -0,99% Xlife Sciences AG

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SPI 18 620,88 -0,45%

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