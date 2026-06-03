Verluste in Zürich: SPI schwächelt zum Handelsstart

Der SPI gibt am Morgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,23 Prozent tiefer bei 18 809,86 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,376 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,032 Prozent fester bei 18 859,25 Punkten in den Handel, nach 18 853,23 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 18 859,25 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 809,86 Punkten erreichte.

SPI-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Verluste von 1,29 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2026, bewegte sich der SPI bei 18 551,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.03.2026, wurde der SPI auf 18 470,76 Punkte taxiert. Der SPI bewegte sich noch vor einem Jahr, am 03.06.2025, bei 16 858,62 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 3,11 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Zähler.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell Sulzer (+ 2,97 Prozent auf 152,50 CHF), Implenia (+ 2,91 Prozent auf 63,60 CHF), EvoNext (+ 2,82 Prozent auf 1,64 CHF), Molecular Partners (+ 2,33 Prozent auf 3,07 CHF) und Barry Callebaut (+ 1,72 Prozent auf 1 184,00 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen SHL Telemedicine (-13,46 Prozent auf 0,90 CHF), Adval Tech (-13,33 Prozent auf 39,00 CHF), Partners Group (-12,45 Prozent auf 718,60 CHF), Perrot Duval SA (-9,66 Prozent auf 43,00 CHF) und Curatis (-8,71 Prozent auf 22,00 CHF).

Welche Aktien im SPI das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 281 553 Aktien gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 281,409 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at