Index-Performance im Fokus 26.01.2026 12:27:11

Verluste in Zürich: SPI schwächer

Verluste in Zürich: SPI schwächer

Heute ziehen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Der SPI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,43 Prozent leichter bei 18 143,52 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,388 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,204 Prozent auf 18 184,38 Punkte an der Kurstafel, nach 18 221,56 Punkten am Vortag.

Bei 18 186,40 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 18 097,11 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SPI seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, wies der SPI einen Wert von 18 186,12 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, bei 17 348,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, notierte der SPI bei 16 370,48 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,541 Prozent ein. Das Jahreshoch des SPI steht derzeit bei 18 642,83 Punkten. Bei 18 069,15 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SPI sind aktuell BACHEM (+ 6,72 Prozent auf 74,60 CHF), Gurit (+ 5,88 Prozent auf 17,30 CHF), Xlife Sciences (+ 3,56 Prozent auf 23,30 CHF), GAM (+ 3,17 Prozent auf 0,13 CHF) und Züblin (Zueblin Immobilien (+ 3,13 Prozent auf 46,20 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen hingegen Kuros (Kuros Biosciences) (-7,09 Prozent auf 26,20 CHF), BioVersys (-6,54 Prozent auf 24,30 CHF), Idorsia (-6,28 Prozent auf 3,58 CHF), BB Biotech (-5,15 Prozent auf 46,95 CHF) und SKAN (-4,72 Prozent auf 58,50 CHF) unter Druck.

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 580 209 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 307,617 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SPI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SPI präsentiert die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

