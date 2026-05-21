Verluste in Zürich: SPI startet mit Verlusten

Der SPI notiert im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,09 Prozent leichter bei 18 932,84 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,395 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,074 Prozent auf 18 936,64 Punkte an der Kurstafel, nach 18 950,67 Punkten am Vortag.

Der SPI verzeichnete bei 18 927,75 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 18 936,64 Einheiten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der SPI bislang ein Plus von 2,06 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 21.04.2026, den Stand von 18 595,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, den Wert von 19 097,79 Punkten. Der SPI wurde vor einem Jahr, am 21.05.2025, mit 16 998,72 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 3,79 Prozent zu. Bei 19 309,93 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Punkten markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit EvoNext (+ 3,46 Prozent auf 1,35 CHF), Xlife Sciences (+ 2,94 Prozent auf 21,00 CHF), Georg Fischer (+ 2,16 Prozent auf 42,56 CHF), StarragTornos (+ 1,27 Prozent auf 31,80 CHF) und BB Biotech (+ 1,25 Prozent auf 44,65 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen hingegen ASMALLWORLD (-9,45 Prozent auf 0,58 CHF), SHL Telemedicine (-7,22 Prozent auf 0,90 CHF), Kudelski (-5,24 Prozent auf 1,18 CHF), Groupe Minoteries SA (-4,07 Prozent auf 236,00 CHF) und EFG International (-3,78 Prozent auf 16,80 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 172 391 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SPI macht die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 294,312 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SPI-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Die Curatis-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at