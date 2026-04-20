Verluste in Zürich: SPI verbucht am Mittag Verluste

Am Montag fällt der SPI um 12:09 Uhr via SIX um 0,91 Prozent auf 18 702,30 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,403 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 0,799 Prozent tiefer bei 18 724,08 Punkten in den Montagshandel, nach 18 874,94 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SPI betrug 18 757,94 Punkte, das Tagestief hingegen 18 657,82 Zähler.

SPI-Performance seit Beginn des Jahres

Der SPI erreichte vor einem Monat, am 20.03.2026, den Stand von 17 202,24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.01.2026, verzeichnete der SPI einen Stand von 18 198,72 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, bewegte sich der SPI bei 15 705,01 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,52 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der SPI bereits ein Jahreshoch bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Zu den Gewinner-Aktien im SPI zählen aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 11,22 Prozent auf 0,11 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 9,57 Prozent auf 6,30 CHF), Molecular Partners (+ 5,50 Prozent auf 3,45 CHF), Centiel (ex HT5, ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 5,26 Prozent auf 4,00 CHF) und Peach Property Group (+ 4,80 Prozent auf 5,24 CHF). Auf der Verliererseite im SPI stehen derweil Evolva (-7,39 Prozent auf 0,85 CHF), GAM (-6,89 Prozent auf 0,08 CHF), Adecco SA (-6,23 Prozent auf 18,67 CHF), Schlatter Industries (-5,76 Prozent auf 18,00 CHF) und Phoenix Mecano (-5,43 Prozent auf 418,00 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SPI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 181 919 Aktien gehandelt. Mit 287,225 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Fokus

Im SPI weist die Evolva-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at