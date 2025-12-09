Verluste in Zürich: SPI zeigt sich am Mittag leichter

Der SPI wagt sich am Mittagnicht aus der Reserve.

Am Dienstag bewegt sich der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,18 Prozent leichter bei 17 800,67 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 2,248 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,067 Prozent auf 17 821,11 Punkte an der Kurstafel, nach 17 833,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 17 847,06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 17 799,59 Punkten.

SPI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, einen Stand von 16 974,56 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.09.2025, stand der SPI noch bei 17 025,36 Punkten. Der SPI lag noch vor einem Jahr, am 09.12.2024, bei 15 669,16 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2025 stieg der Index bereits um 14,71 Prozent. Bei 17 853,14 Punkten markierte der SPI bislang ein Jahreshoch. 14 361,69 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Addex Therapeutics (+ 7,17 Prozent auf 0,06 CHF), lastminutecom (+ 5,37 Prozent auf 12,75 CHF), Curatis (+ 4,20 Prozent auf 12,40 CHF), Newron PharmaceuticalsAz (+ 3,72 Prozent auf 20,10 CHF) und Xlife Sciences (+ 3,45 Prozent auf 24,00 CHF). Die Flop-Titel im SPI sind derweil GAM (-8,75 Prozent auf 0,15 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-5,47 Prozent auf 0,16 CHF), Pierer Mobility (Bajaj Mobility) (-4,95 Prozent auf 14,58 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,55 Prozent auf 46,20 CHF) und Vetropack A (-3,45 Prozent auf 19,60 CHF).

Diese SPI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. 1 032 476 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 272,907 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Aktien

Unter den SPI-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Relief Therapeutics-Aktie mit 3,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OC Oerlikon-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,00 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at