Günstig handeln von 8 bis 22 Uhr. Jeden Tag: Newsletter, Sendungen. BNP Paribas freut sich über Ihre Wahl zum Top-Zertifikatehaus Österreichs 2026. -W-

Huber + Suhner Aktie

Huber + Suhner für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MV9C / ISIN: CH0030380734

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
SPI im Blick 11.05.2026 12:27:45

Verluste in Zürich: SPI zeigt sich am Montagmittag leichter

Verluste in Zürich: SPI zeigt sich am Montagmittag leichter

Heute legen Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Der SPI notiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,18 Prozent schwächer bei 18 541,92 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 2,354 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,094 Prozent auf 18 557,14 Punkte an der Kurstafel, nach 18 574,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 18 622,31 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 537,39 Zählern.

SPI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 10.04.2026, einen Wert von 18 489,67 Punkten auf. Der SPI lag vor drei Monaten, am 11.02.2026, bei 18 684,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wies der SPI einen Stand von 16 546,82 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 1,64 Prozent nach oben. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 19 309,93 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Zähler.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit ams-OSRAM (+ 8,89 Prozent auf 18,62 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 8,62 Prozent auf 6,30 CHF), Huber + Suhner (+ 3,21 Prozent auf 273,50 CHF), Landis+Gyr (Landis Gyr) (+ 3,02 Prozent auf 46,10 CHF) und Orior (+ 2,95 Prozent auf 13,98 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Adval Tech (-8,59 Prozent auf 36,20 CHF), Groupe Minoteries SA (-5,60 Prozent auf 236,00 CHF), MindMaze Therapeutics (-4,05 Prozent auf 0,36 CHF), BioVersys (-3,99 Prozent auf 26,50 CHF) und ASMALLWORLD (-3,23 Prozent auf 0,60 CHF).

Die teuersten SPI-Unternehmen

Aktuell weist die ams-OSRAM-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1 044 075 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 280,673 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Titel im Blick

Die EvoNext-Aktie hat mit 0,36 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Dividenden der SPI-Unternehmen
Analysen zu SPI-Aktien

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu ams-OSRAM AG

mehr Nachrichten

Analysen zu ams-OSRAM AG

mehr Analysen
11.05.26 ams-OSRAM Buy Jefferies & Company Inc.
08.05.26 ams-OSRAM Buy UBS AG
08.05.26 ams-OSRAM Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.05.26 ams-OSRAM Hold Jefferies & Company Inc.
05.05.26 ams-OSRAM Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adval Tech AG 40,00 1,01% Adval Tech AG
ams-OSRAM AG 19,35 4,03% ams-OSRAM AG
ASMALLWORLD AG 0,58 0,00% ASMALLWORLD AG
BioVersys 26,90 1,13% BioVersys
Curatis AG 23,00 0,44% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 1,10 0,92% EvoNext Holdings AG
GAM AG 0,07 -3,90% GAM AG
Groupe Minoteries SA 240,00 -2,44% Groupe Minoteries SA
Highlight Event and Entertainment AG 6,70 5,51% Highlight Event and Entertainment AG
Huber + Suhner AG 306,00 4,08% Huber + Suhner AG
Landis+Gyr (Landis Gyr) 53,40 0,38% Landis+Gyr (Landis Gyr)
MindMaze Therapeutics 0,40 1,00% MindMaze Therapeutics
Orior AG 14,60 0,69% Orior AG
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 358,00 0,45% Roche Holding AG (Inhaberaktie)

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 582,49 0,04%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX im Plus erwartet -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex dürften sich zur Wochenmitte mit Gewinnen zeigen. An den Börsen in Asien geht es am Mittwoch nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen