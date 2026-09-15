Verluste in Zürich: SPI zeigt sich leichter

Am Dienstag notiert der SPI um 12:09 Uhr via SIX 0,73 Prozent schwächer bei 19 396,83 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,391 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,569 Prozent auf 19 427,41 Punkte an der Kurstafel, nach 19 538,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 19 438,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19 284,79 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wies der SPI einen Stand von 20 310,57 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, wies der SPI einen Wert von 19 373,11 Punkten auf. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 15.09.2025, den Stand von 16 887,45 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 6,33 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SPI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20 636,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 8,33 Prozent auf 5,85 CHF), BioVersys (+ 5,19 Prozent auf 28,40 CHF), Perrot Duval SA (+ 3,60 Prozent auf 115,00 CHF), DocMorris (+ 3,48 Prozent auf 10,11 CHF) und Kudelski (+ 3,15 Prozent auf 1,31 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Xlife Sciences (-5,19 Prozent auf 12,80 CHF), Temenos (-4,96 Prozent auf 68,05 CHF), Vetropack A (-4,61 Prozent auf 20,70 CHF), Schlatter Industries (-3,80 Prozent auf 17,70 CHF) und Compagnie Financiere Tradition (-3,42 Prozent auf 254,00 CHF).

SPI-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 3 332 416 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SPI mit einer Marktkapitalisierung von 297,618 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,36 erwartet. Unter den Aktien im Index bietet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at