Verluste in Zürich: SPI zeigt sich schwächer

Um 12:09 Uhr tendiert der SPI im SIX-Handel 0,87 Prozent leichter bei 19 675,05 Punkten. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,464 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der SPI 0,624 Prozent leichter bei 19 724,39 Punkten, nach 19 848,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag am Mittwoch bei 19 748,49 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 19 659,63 Punkten erreichte.

So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SPI bislang einen Verlust von 1,58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Wert von 20 509,58 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, lag der SPI bei 18 882,16 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, verzeichnete der SPI einen Wert von 17 025,36 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 7,85 Prozent. 20 636,94 Punkte markierten den Höchststand des SPI im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 847,58 Punkte.

SPI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell DocMorris (+ 8,07 Prozent auf 10,85 CHF), Barry Callebaut (+ 3,12 Prozent auf 1 125,00 CHF), Lindt (+ 2,42 Prozent auf 89 000,00 CHF), Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) (+ 1,81 Prozent auf 1 125,00 CHF) und Feintool International (+ 1,67 Prozent auf 12,20 CHF). Unter Druck stehen im SPI hingegen Schlatter Industries (-5,46 Prozent auf 17,30 CHF), SHL Telemedicine (-4,21 Prozent auf 1,03 CHF), StarragTornos (-3,95 Prozent auf 34,00 CHF), BioVersys (-3,86 Prozent auf 27,40 CHF) und Richemont (-3,57 Prozent auf 177,10 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Novartis-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 941 869 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 304,921 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Mitglieder

Die EvoNext-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Die Curatis-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,77 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at