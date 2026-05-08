Verluste in Zürich: SPI zeigt sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Der SPI bewegte sich heute im Minus.

Der SPI verlor im SIX-Handel letztendlich 0,33 Prozent auf 18 574,54 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,387 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 0,546 Prozent tiefer bei 18 534,89 Punkten in den Handel, nach 18 636,58 Punkten am Vortag.

Der SPI erreichte am Freitag sein Tagestief bei 18 505,31 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 18 633,73 Punkten lag.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SPI bislang Verluste von 0,076 Prozent. Noch vor einem Monat, am 08.04.2026, lag der SPI bei 18 318,69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, bei 18 638,05 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.05.2025, wies der SPI einen Wert von 16 494,66 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,82 Prozent. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 19 309,93 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 847,58 Zählern verzeichnet.

Die Tops und Flops im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 8,89 Prozent auf 0,10 CHF), Adval Tech (+ 7,03 Prozent auf 39,60 CHF), Comet (+ 6,61 Prozent auf 351,80 CHF), ams-OSRAM (+ 5,10 Prozent auf 17,10 CHF) und Swatch (I) (+ 4,36 Prozent auf 210,60 CHF). Zu den schwächsten SPI-Aktien zählen derweil Landis+Gyr (Landis Gyr) (-15,57 Prozent auf 44,75 CHF), MindMaze Therapeutics (-7,15 Prozent auf 0,37 CHF), Schlatter Industries (-6,03 Prozent auf 18,70 CHF), Gurit (-5,28 Prozent auf 34,10 CHF) und Bystronic (ex Conzzeta) (-5,19 Prozent auf 197,20 CHF).

Welche SPI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SPI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. 3 196 727 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 287,545 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Aktien im Fokus

Die EvoNext-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at