SPI-Marktbericht 26.01.2026 09:29:20

Verluste in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart leichter

Verluste in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart leichter

Der SPI verliert am Montag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Um 09:09 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0,20 Prozent auf 18 184,84 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,388 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 184,38 Zählern und damit 0,204 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 221,56 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 18 186,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 184,38 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, mit 18 186,12 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Stand von 17 348,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wurde der SPI mit 16 370,48 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,315 Prozent abwärts. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 642,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 069,15 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,00 Prozent auf 0,16 CHF), BACHEM (+ 3,65 Prozent auf 72,45 CHF), Xlife Sciences (+ 3,56 Prozent auf 23,30 CHF), GAM (+ 3,17 Prozent auf 0,13 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2,93 Prozent auf 2,11 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Kuros (Kuros Biosciences) (-4,04 Prozent auf 27,06 CHF), Highlight Event and Entertainment (-3,94 Prozent auf 6,10 CHF), IVF HARTMANN (-3,73 Prozent auf 142,00 CHF), Molecular Partners (-3,16 Prozent auf 3,06 CHF) und Idorsia (-2,88 Prozent auf 3,71 CHF) unter Druck.

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 299 418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 307,617 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

BACHEM HOLDING AG 80,50 6,91% BACHEM HOLDING AG
Evolva Holding AG 0,87 1,16% Evolva Holding AG
GAM AG 0,14 6,79% GAM AG
Highlight Event and Entertainment AG 6,65 -2,21% Highlight Event and Entertainment AG
HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) 2,26 3,67% HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF)
Idorsia AG 3,88 -5,82% Idorsia AG
IVF HARTMANN AG 154,00 -1,91% IVF HARTMANN AG
Kudelski S.A. (I) 1,30 1,17% Kudelski S.A. (I)
Kuros (Kuros Biosciences) 28,50 -6,40% Kuros (Kuros Biosciences)
Leclanche (Leclanché SA) 0,16 0,93% Leclanche (Leclanché SA)
Molecular Partners AG 3,42 2,09% Molecular Partners AG
Nestlé SA (Nestle) 76,87 -1,47% Nestlé SA (Nestle)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 384,00 -0,05% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Xlife Sciences AG 23,30 3,56% Xlife Sciences AG

Indizes in diesem Artikel

SPI 18 101,30 -0,66%

