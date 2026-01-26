Verluste in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart leichter

Um 09:09 Uhr fällt der SPI im SIX-Handel um 0,20 Prozent auf 18 184,84 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,388 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 18 184,38 Zählern und damit 0,204 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (18 221,56 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 18 186,08 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 184,38 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel feiertagsbedingt. Der SPI wurde am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, mit 18 186,12 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, einen Stand von 17 348,92 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.01.2025, wurde der SPI mit 16 370,48 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,315 Prozent abwärts. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 642,83 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 069,15 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im SPI

Die stärksten Einzelwerte im SPI sind aktuell Leclanche (Leclanché SA) (+ 6,00 Prozent auf 0,16 CHF), BACHEM (+ 3,65 Prozent auf 72,45 CHF), Xlife Sciences (+ 3,56 Prozent auf 23,30 CHF), GAM (+ 3,17 Prozent auf 0,13 CHF) und HT5 (ex HOCN, ex HOCHDORF) (+ 2,93 Prozent auf 2,11 CHF). Am anderen Ende der SPI-Liste stehen derweil Kuros (Kuros Biosciences) (-4,04 Prozent auf 27,06 CHF), Highlight Event and Entertainment (-3,94 Prozent auf 6,10 CHF), IVF HARTMANN (-3,73 Prozent auf 142,00 CHF), Molecular Partners (-3,16 Prozent auf 3,06 CHF) und Idorsia (-2,88 Prozent auf 3,71 CHF) unter Druck.

Diese SPI-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im SPI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 299 418 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 307,617 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SPI-Titel

Unter den SPI-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 79,95 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

