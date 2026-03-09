Verluste in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Der SPI gibt seine Gewinne vom Vortag am Montagmorgen wieder ab.

Am Montag bewegt sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX 2,90 Prozent tiefer bei 17 574,72 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,429 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 1,15 Prozent tiefer bei 17 892,41 Punkten in den Montagshandel, nach 18 099,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 574,72 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 918,05 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.02.2026, lag der SPI-Kurs bei 18 689,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 768,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, den Wert von 17 239,04 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 3,66 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 17 574,72 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Adval Tech (+ 13,21 Prozent auf 36,00 CHF), Kudelski (+ 7,66 Prozent auf 1,20 CHF), Ascom (+ 6,25 Prozent auf 5,10 CHF), Feintool International (+ 3,00 Prozent auf 10,30 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 1,83 Prozent auf 14,50 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Evolva (-12,19 Prozent auf 0,85 CHF), Holcim (-7,54 Prozent auf 60,10 CHF), Roche (-7,50 Prozent auf 315,60 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-7,45 Prozent auf 0,12 CHF) und GAM (-7,38 Prozent auf 0,11 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 671 963 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 311,667 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at