Evolva Aktie

Evolva für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D7AP / ISIN: CH1262055788

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Index-Performance im Fokus 09.03.2026 09:29:02

Verluste in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Verluste in Zürich: SPI zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Der SPI gibt seine Gewinne vom Vortag am Montagmorgen wieder ab.

Am Montag bewegt sich der SPI um 09:12 Uhr via SIX 2,90 Prozent tiefer bei 17 574,72 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,429 Bio. Euro wert. Zuvor ging der SPI 1,15 Prozent tiefer bei 17 892,41 Punkten in den Montagshandel, nach 18 099,81 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SPI bis auf 17 574,72 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 918,05 Zählern.

So bewegt sich der SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 09.02.2026, lag der SPI-Kurs bei 18 689,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.12.2025, verzeichnete der SPI einen Stand von 17 768,45 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, den Wert von 17 239,04 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 fiel der Index bereits um 3,66 Prozent. Bei 19 309,93 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SPI. Bei 17 574,72 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Unter den Top-Aktien im SPI befinden sich aktuell Adval Tech (+ 13,21 Prozent auf 36,00 CHF), Kudelski (+ 7,66 Prozent auf 1,20 CHF), Ascom (+ 6,25 Prozent auf 5,10 CHF), Feintool International (+ 3,00 Prozent auf 10,30 CHF) und Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) (+ 1,83 Prozent auf 14,50 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Evolva (-12,19 Prozent auf 0,85 CHF), Holcim (-7,54 Prozent auf 60,10 CHF), Roche (-7,50 Prozent auf 315,60 CHF), Leclanche (Leclanché SA) (-7,45 Prozent auf 0,12 CHF) und GAM (-7,38 Prozent auf 0,11 CHF).

SPI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 671 963 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie nimmt im SPI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 311,667 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Evolva-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,36 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Kudelski-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 79,95 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Übersichtsseite
Analysen zu SPI-Aktien
Dividenden der SPI-Unternehmen

Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com

Nachrichten zu Leclanche (Leclanché SA)

mehr Nachrichten

Analysen zu Evolva Holding AG

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Adval Tech AG 38,40 1,59% Adval Tech AG
Ascom 5,86 10,98% Ascom
Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility) 15,50 -5,26% Bajaj Mobility (ex Pierer Mobility)
Evolva Holding AG 0,95 -5,94% Evolva Holding AG
Feintool International AG (N) (FIH) 10,50 -4,11% Feintool International AG (N) (FIH)
GAM AG 0,13 1,10% GAM AG
Holcim AG 71,88 -0,25% Holcim AG
Kudelski S.A. (I) 1,29 5,31% Kudelski S.A. (I)
Leclanche (Leclanché SA) 0,13 0,00% Leclanche (Leclanché SA)
Roche AG (Genussschein) 332,40 -2,58% Roche AG (Genussschein)
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 382,00 -2,00% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
UBS 33,59 1,45% UBS

Indizes in diesem Artikel

SPI 17 964,17 -0,75%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:29 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025
09.03.26 Mehr NVIDIA im Portfolio: Diese Aktien hielt Fisher Asset Management im 4. Quartal 2025
09.03.26 Portfolio-Umbau im Q4: Diese US-Aktien kaufte die Schweizerische Nationalbank
08.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 10
08.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 10: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Ölpreise im Blick: ATX und DAX verabschieden sich mit Verlusten aus dem Handel -- Wall Street letztlich im Plus -- Asiens Börsen schließen tiefrot
Anleger am heimischen sowie deutschen Aktienmarkt ergriffen am Montag die Flucht. Die Wall Street präsentierte sich hingegen fester. Auch die asiatischen Börsen brachen zum Wochenbeginn deutlich ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen