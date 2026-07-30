Verluste in Zürich: SPI zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Um 09:12 Uhr sinkt der SPI im SIX-Handel um 0,07 Prozent auf 20 296,27 Punkte. Die SPI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,528 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,279 Prozent schwächer bei 20 252,94 Punkten, nach 20 309,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 20 252,94 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 20 307,17 Punkten verzeichnete.

SPI-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SPI bislang Gewinne von 0,275 Prozent. Der SPI erreichte vor einem Monat, am 30.06.2026, den Stand von 20 015,46 Punkten. Der SPI wies vor drei Monaten, am 30.04.2026, einen Stand von 18 551,09 Punkten auf. Der SPI wies vor einem Jahr, am 30.07.2025, einen Wert von 16 657,24 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 11,26 Prozent aufwärts. Bei 20 491,23 Punkten erreichte der SPI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Zu den Top-Aktien im SPI zählen aktuell Clariant (+ 15,58 Prozent auf 8,87 CHF), Perrot Duval SA (+ 13,04 Prozent auf 52,00 CHF), LEM (+ 3,01 Prozent auf 479,00 CHF), Holcim (+ 2,55 Prozent auf 75,54 CHF) und Vetropack A (+ 2,10 Prozent auf 19,46 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Edisun Power Europe (-5,34 Prozent auf 63,80 CHF), Adval Tech (-4,87 Prozent auf 43,00 CHF), Züblin (Zueblin Immobilien (-4,85 Prozent auf 51,00 CHF), Avolta (ex Dufry) (-4,73 Prozent auf 47,10 CHF) und Logitech (-4,69 Prozent auf 83,70 CHF).

SPI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Clariant-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 778 087 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 318,281 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die SPI-Mitglieder auf

Die EvoNext-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Im Index verzeichnet die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at