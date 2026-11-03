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SPI im Fokus 03.11.2026 09:28:30

Verluste in Zürich: SPI zum Handelsstart im Minus

Verluste in Zürich: SPI zum Handelsstart im Minus

Der SPI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstag in die Verlustzone.

Am Dienstag gibt der SPI um 09:12 Uhr via SIX um 0,25 Prozent auf 20 815,40 Punkte nach. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,652 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,373 Prozent auf 20 789,85 Punkte an der Kurstafel, nach 20 867,74 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 20 815,40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 20 781,58 Punkten verzeichnete.

SPI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, den Wert von 19 397,24 Punkten. Der SPI erreichte vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Stand von 20 208,44 Punkten. Der SPI wies vor einem Jahr, am 03.11.2025, einen Wert von 16 982,87 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,11 Prozent nach oben. Der SPI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20 918,26 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 847,58 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im SPI

Die stärksten Aktien im SPI sind derzeit Highlight Event and Entertainment (+ 4,78 Prozent auf 4,82 CHF), Arbonia (+ 3,90 Prozent auf 3,73 CHF), Basilea Pharmaceutica (+ 2,57 Prozent auf 71,90 CHF), Infomaniak (+ 1,87 Prozent auf 76,40 CHF) und Groupe Minoteries SA (+ 1,79 Prozent auf 228,00 CHF). Flop-Aktien im SPI sind hingegen Curatis (-10,11 Prozent auf 16,90 CHF), GAM (-8,62 Prozent auf 0,06 CHF), Edisun Power Europe (-5,21 Prozent auf 69,20 CHF), Feintool International (-5,09 Prozent auf 10,25 CHF) und Carlo Gavazzi (-4,87 Prozent auf 166,00 CHF).

SPI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie das größte Handelsvolumen im SPI auf. 142 056 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 358,019 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SPI den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der SPI-Titel

Im SPI verzeichnet die EvoNext-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Judith Linine / Shutterstock.com
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ABB (Asea Brown Boveri) 78,82 2,50% ABB (Asea Brown Boveri)
Arbonia AG 3,85 -1,16% Arbonia AG
Barry Callebaut AG (N) 1 303,00 -0,31% Barry Callebaut AG (N)
Basilea Pharmaceutica AG 79,30 4,48% Basilea Pharmaceutica AG
Bellevue AG 7,20 1,41% Bellevue AG
Carlo Gavazzi Holding AG 185,00 -3,39% Carlo Gavazzi Holding AG
Curatis AG 18,00 -4,26% Curatis AG
Edisun Power Europe AG 73,20 0,27% Edisun Power Europe AG
EvoNext Holdings AG 2,52 0,00% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 11,80 1,72% Feintool International AG (N) (FIH)
GAM AG 0,06 -7,86% GAM AG
Groupe Minoteries SA 228,00 1,79% Groupe Minoteries SA
Highlight Event and Entertainment AG 5,00 -3,85% Highlight Event and Entertainment AG
Infomaniak SA Act nom -B- 75,43 0,57% Infomaniak SA Act nom -B-
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 433,80 -1,86% Roche Holding AG (Inhaberaktie)

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