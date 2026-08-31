Villars Aktie
WKN: 922694 / ISIN: CH0002609656
|SPI-Entwicklung
|
31.08.2026 09:28:51
Verluste in Zürich: SPI zum Start des Montagshandels leichter
Am Montag bewegt sich der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,03 Prozent schwächer bei 20 264,04 Punkten. Damit sind die im SPI enthaltenen Werte 2,500 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,160 Prozent auf 20 238,17 Punkte an der Kurstafel, nach 20 270,57 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20 264,04 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 20 238,17 Punkten lag.
So bewegt sich der SPI im Jahresverlauf
Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wurde der SPI mit 20 161,16 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, erreichte der SPI einen Wert von 19 157,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, erreichte der SPI einen Wert von 16 907,81 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 11,08 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SPI bei einem Jahreshoch von 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Heutige Tops und Flops im SPI
Unter den stärksten Einzelwerten im SPI befinden sich derzeit Villars SA (+ 3,42 Prozent auf 605,00 CHF), Curatis (+ 1,95 Prozent auf 20,90 CHF), mobilezone (+ 1,82 Prozent auf 13,42 CHF), Barry Callebaut (+ 1,81 Prozent auf 1 127,00 CHF) und Edisun Power Europe (+ 1,70 Prozent auf 71,60 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil ASMALLWORLD (-4,76 Prozent auf 0,60 CHF), SHL Telemedicine (-4,67 Prozent auf 1,02 CHF), Feintool International (-4,17 Prozent auf 11,50 CHF), Idorsia (-3,94 Prozent auf 5,13 CHF) und Addex Therapeutics (-2,78 Prozent auf 0,03 CHF).
Die teuersten Konzerne im SPI
Im SPI ist die MindMaze Therapeutics-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 320 286 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 310,609 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SPI derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SPI-Aktien
Die EvoNext-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SPI-Werten. Unter den Aktien im Index präsentiert die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.at
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Analysen zu Villars SA
Aktien in diesem Artikel
|Addex Therapeutics Ltd.
|0,03
|9,38%
|ASMALLWORLD AG
|0,60
|4,39%
|Barry Callebaut AG (N)
|1 184,00
|0,25%
|Curatis AG
|19,90
|-2,93%
|Edisun Power Europe AG
|70,20
|-0,28%
|EvoNext Holdings AG
|2,52
|-1,56%
|Feintool International AG (N) (FIH)
|13,00
|5,69%
|Idorsia AG
|5,29
|-7,04%
|Logitech S.A.
|85,20
|0,80%
|MindMaze Therapeutics
|0,19
|-6,93%
|mobilezone ag
|14,02
|0,00%
|Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|385,40
|-1,23%
|SHL Telemedicine
|1,02
|-4,67%
|Villars SA
|605,00
|3,42%
Indizes in diesem Artikel
|SPI
|20 112,09
|-0,78%
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