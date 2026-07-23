Verluste in Zürich: SPI zum Start mit Abgaben

So bewegt sich der SPI am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag verliert der SPI um 09:12 Uhr via SIX 1,37 Prozent auf 19 816,21 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,475 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 19 995,49 Zählern und damit 0,477 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (20 091,25 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 19 995,49 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 19 813,48 Punkten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 1,14 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, lag der SPI bei 19 628,72 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18 705,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.07.2025, lag der SPI-Kurs bei 16 831,13 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,63 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20 370,23 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell EvoNext (+ 5,50 Prozent auf 2,30 CHF), SFS (+ 3,69 Prozent auf 146,00 CHF), Bellevue (+ 2,32 Prozent auf 7,06 CHF), Schlatter Industries (+ 2,26 Prozent auf 18,10 CHF) und Kühne + Nagel International (+ 2,16 Prozent auf 212,50 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Perrot Duval SA (-11,84 Prozent auf 45,40 CHF), Temenos (-9,60 Prozent auf 60,30 CHF), Highlight Event and Entertainment (-7,50 Prozent auf 5,55 CHF), SHL Telemedicine (-7,41 Prozent auf 1,00 CHF) und Nestlé (-5,65 Prozent auf 81,30 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Nestlé-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 391 920 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 288,647 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

In diesem Jahr hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at