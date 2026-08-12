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WKN: 590381 / ISIN: CH0012949464

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Index im Fokus 12.08.2026 09:28:49

Verluste in Zürich: SPI zum Start mit Abgaben

Verluste in Zürich: SPI zum Start mit Abgaben

So bewegt sich der SPI am dritten Tag der Woche.

Am Mittwoch verliert der SPI um 09:09 Uhr via SIX 0,22 Prozent auf 20 466,51 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,543 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 20 485,90 Zählern und damit 0,127 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (20 511,96 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 20 485,90 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 20 466,51 Punkten.

SPI-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der SPI bereits um 0,424 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, bewegte sich der SPI bei 20 023,15 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, erreichte der SPI einen Wert von 18 582,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, lag der SPI-Kurs bei 16 595,35 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 12,19 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI liegt derzeit bei 20 636,94 Punkten. Bei 16 847,58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im SPI aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Arbonia (+ 5,66 Prozent auf 4,20 CHF), Idorsia (+ 3,69 Prozent auf 6,75 CHF), Clariant (+ 2,99 Prozent auf 10,34 CHF), ams-OSRAM (+ 2,87 Prozent auf 19,74 CHF) und LEM (+ 2,08 Prozent auf 590,00 CHF). Die schwächsten SPI-Aktien sind derweil Addex Therapeutics (-6,25 Prozent auf 0,04 CHF), Groupe Minoteries SA (-5,88 Prozent auf 224,00 CHF), EvoNext (-4,65 Prozent auf 2,05 CHF), Schlatter Industries (-3,68 Prozent auf 18,30 CHF) und Schweiter Technologies (-3,31 Prozent auf 336,00 CHF).

SPI-Aktien mit dem größten Börsenwert

Die Idorsia-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 257 005 Aktien gehandelt. Im SPI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 321,510 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die SPI-Werte

In diesem Jahr hat die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI inne. In puncto Dividendenrendite ist die Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,77 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

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Addex Therapeutics Ltd. 0,03 -15,38% Addex Therapeutics Ltd.
ams-OSRAM AG 21,00 -0,47% ams-OSRAM AG
Arbonia AG 4,14 0,73% Arbonia AG
Clariant AG (N) 11,17 0,18% Clariant AG (N)
Curatis AG 19,40 -1,77% Curatis AG
EvoNext Holdings AG 2,20 0,00% EvoNext Holdings AG
Groupe Minoteries SA 230,00 -3,36% Groupe Minoteries SA
Idorsia AG 7,10 0,35% Idorsia AG
LEM S.A. 626,00 0,32% LEM S.A.
Logitech S.A. 89,66 0,29% Logitech S.A.
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 395,20 -0,15% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 19,00 0,00% Schlatter Industries AG
Schweiter Technologies AG 0,00 0,00% Schweiter Technologies AG

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