UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|M&A
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27.11.2026 17:53:40
Verlustserie setzt sich fort: Commerzbank-Aktie auf der Übernahme-Zielgeraden weiter auf Talfahrt
Schlussendlich ging es via XETRA um 1,98 Prozent nach unten auf 32,67 Euro. Die Aktien der Deutsche Bank und der Bankensektor generell standen am Freitag besser da. Auch die Aktien der UniCredit erholten sich in Mailand um 4,27 Prozent.
Am Vortag war bekannt geworden, dass die Übernahme durch die UniCredit in Bewegung bleibt. "Die damit verbundenen Unsicherheiten sorgen nicht nur bei den Beschäftigten, sondern offenbar auch bei den Investoren für Unbehagen", schrieb daraufhin der Marktexperte Andreas Lipkow von CMC Markets. Mit der polnischen Finanzaufsicht hatte auch die letzte zuständige Behörde zugestimmt. Die Italiener wollen so schnell wie möglich die Kontrolle übernehmen und ihren Vorstandschef Andrea Orcel zum Aufsichtsratschef machen.
Die Kursgewinne, die die Commerzbank-Aktien seit dem Einstieg der Unicredit im September 2024 erzielt haben, bleiben aber trotz des Rückschlags beachtlich. Bevor damals bekannt wurde, dass die Italiener beim Verkauf von Aktien durch den Bund zuschlugen, stand der Commerzbank-Kurs noch unter 13 Euro. Bis zum Hoch seit 2010, das mit 43,37 Euro aus dem September stammt, hatte sich der Kurs also mehr als verdreifacht. 2025 gehörten die Papiere noch zur Top 3 im DAX, doch 2026 sind sie jetzt in der Jahresbilanz mit 9 Prozent ins Minus gerutscht.
/tih/ag/mis
FRANKFURT (dpa-AFX)
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