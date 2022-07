Vermietungen am Wiener Büromarkt um 89 Prozent gestiegen

Im zweiten Quartal 2022 stiegen die Vermietungen am Wiener Büromarkt im Vergleich zum - historisch niedrigen - gleichen Wert des Vorjahres um 89 Prozent. Die Flächennachfrage betrug rund 36.600 Quadratmeter (m2). Das berichtet Otto Immobilien in einer Presseaussendung am Donnerstag. Steven Bill Scheffler, Teamleiter Bürovermietung bei Otto Immobilien, erwartet heuer eine Vermietungsleistung von 130.000 m2. Noch im April hatte Otto Immobilien 150.000 m2 prognostiziert.

"Nicht nur weltpolitische, sondern auch weltwirtschaftliche Umstände bremsen derzeit den Umzugswillen heimischer Unternehmer", so Scheffler. Hinzu kommen das Risiko einer bevorstehenden Rezession sowie ein steigendes Kostenbewusstsein. In Anbetracht einer bevorstehenden hohen Inflation besteht laut Scheffler jetzt die Möglichkeit, sich noch gute Konditionen zu sichern.

Die Neubauleistung wird heuer laut Martin Denner, Leiter Immobilien Research, im Vergleich zu 2021 nur minimal zunehmen. Mit einem Fertigstellungsvolumen von 128.800 m2 dieses Jahr beträgt der Anstieg weniger als fünf Prozent. Knapp drei Viertel davon seien im ersten Quartal bereits vorvermietet oder eigengenutzt gewesen.

prlo/tsk