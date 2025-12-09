Vermilion Energy Aktie

Vermilion Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C4MN / ISIN: CA9237251058

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
09.12.2025 01:48:47

Vermilion Energy Cuts Coelacanth Stake To 15% After $22.8 Mln Share Sale

(RTTNews) - Vermilion Energy Inc. (VET, VET.TO) announced that it sold 30 million common shares of Coelacanth Energy Inc. at a price of $0.76 per Common Share for a purchase price of $22.80 million, representing an amount equal to more than 2% of the issued and outstanding Common Shares.

Prior to the Transaction, Vermilion had ownership, control or direction over an aggregate of 110.18 million Common Shares, representing approximately 20.7% of the issued and outstanding Common Shares.

Following the Transaction, Vermilion has ownership, control and direction over an aggregate of 80.18 million Common Shares, representing approximately 15.0% of the issued and outstanding Common Shares.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Vermilion Energy Incmehr Nachrichten

Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Vermilion Energy Incmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vermilion Energy Inc 7,56 -2,75% Vermilion Energy Inc

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.12.25 Bill Ackmans Hedgefonds in Q3 2025: Diese Aktien hielt Pershing Square Capital
08.12.25 Zahlreiche Verkäufe: So änderte die SNB im dritten Quartal ihre US-Investitionen
07.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 49: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 49
06.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Zinsentscheid rückt näher: Dow schlussendlich schwächer -- ATX letztlich in Grün -- DAX zum Handelsende wenig bewegt -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Montag Gewinne. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen gaben im Montagshandel nach. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen