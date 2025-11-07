Vermilion Energy: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Vermilion Energy äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,02 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,330 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Vermilion Energy im vergangenen Quartal 437,1 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 5,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Vermilion Energy 461,8 Millionen CAD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at