Vermilion Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vermilion Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,88 CAD. Im Vorjahresviertel hatte Vermilion Energy -1,510 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 518,9 Millionen CAD gegenüber 443,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at