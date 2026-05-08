Vermilion Energy: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Vermilion Energy hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,95 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,100 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 487,9 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 535,8 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at